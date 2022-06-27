Жительница Камчатки стала супругой Пикачу

Необычная свадьба прошла в Петропавловске-Камчатском. Женщина вышла замуж за покемона Пикачу. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на камчатские Telegram-каналы.

Алена и Костя решили провести креативную свадебную церемонию. Девушка надела платье изумрудного цвета, а ее теперь уже супруг облачился в костюм Пикачу — персонажа японского аниме-сериала.

В конце церемонии мужчине все-таки пришлось снять свой наряд. Под ним находились стандартные черные брюки и белая рубашка.

Мнения комментаторов разделились: некоторые пользователи раскритиковали идею пары, а кто-то назвал ее оригинальной и интересной.