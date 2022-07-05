Жительница Калифорнии, которой исполнилось 110 лет, поделилась секретом долголетия

Жительнице американского штата Калифорния Конни Уильямс исполнилось 110 лет. В беседе с журналистами она поделилась секретами своего долголетия. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на The Orange County Register.

Женщина заявила, что причина долгих лет жизни заключается в ее активном образе жизни. На очередной юбилей ей подарили поездку на пожарной машине. Во время нее пенсионерка пила шампанское, а после отправилась на танцпол.

Уильямс призналась, что, несмотря на почтенный возраст, обходится почти без таблеток и не испытывает никаких болей. Когда женщине исполнилось 90 лет, она решила, что ежедневно будет проходить минимум пять километров. Однако в последние годы расстояние сократилось до полутора.

«Я лучше буду танцевать, чем есть», — призналась женщина.