30 мая 2023, 15:00
Жительница Британии похудела на 20 килограммов за 3 месяца, включив в рацион сбалансированные коктейли
Жительнице Британии удалось избавиться от 20 лишних килограммов всего за три месяца. Секретами своего питания она поделилась с сайтом Kent Live.
Отмечается, что женщина стремительно набрала вес в период пандемии, у нее диагностировали сахарный диабет. Решив похудеть, британка добавила в свой рацион сбалансированные коктейли, постное мясо и перестала питаться жирной пищей.
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Как сообщило Utro.ru, лишний вес ушел всего за три месяца, болезнь перешла в стадию ремиссии.
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