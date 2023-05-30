Интересное 30 мая 2023, 15:00 Жительница Британии похудела на 20 килограммов за 3 месяца, включив в рацион сбалансированные коктейли

Читать 360tv в

Жительнице Британии удалось избавиться от 20 лишних килограммов всего за три месяца. Секретами своего питания она поделилась с сайтом Kent Live.

Отмечается, что женщина стремительно набрала вес в период пандемии, у нее диагностировали сахарный диабет. Решив похудеть, британка добавила в свой рацион сбалансированные коктейли, постное мясо и перестала питаться жирной пищей.

Реклама

Как сообщило Utro.ru, лишний вес ушел всего за три месяца, болезнь перешла в стадию ремиссии.