Интересное 16 июня 2023, 19:28 Жителям Приморского края разрешили ловить рыбу лососевой породы

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Рыбакам шести муниципалитетов Приморья разрешили ловить лосось. Об этом сообщил «Золотой рог».

Раньше в регионе действовал запрет на поимку такой рыбы. Теперь же рыбаки смогут вылавливать по две рыбы такой породы в сутки. Для этого можно будет использовать спиннинг или удочку.

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Горбушу, кету и симу можно будет добывать в заливе Петра Великого, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском, Тернейском муниципальных и Дальнегорском городском округах.