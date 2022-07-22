Жителям Подмосковья рассказали о лучших местах для рыбной ловли

В Москве и Московской области есть целых 45 мест, в которых можно заняться рыбалкой. Карту рыбака можно найти в новом номере газеты «Аргументы и факты».

Для того, чтобы выбрать место для клева, необходимо проявить немного терпения. Как правило, рыба обитает в местах с плавающими растениями. Кроме того, стоит рыбачить там, где присутствует необычное движение воды.

Для хорошего улова необходимо использовать поводки диаметром не больше 0,1 мм. Сначала забросьте крючок, а потом прикормите рыбу. Так улов будет лучше.