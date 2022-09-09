Жителям Петербурга рассказали, как выбрать секцию для ребенка | 360°

Интересное 09 сентября 2022, 14:09 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Петербурга рассказали, как выбрать секцию для ребенка

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Родителям Санкт-Петербурга рассказали, как выбрать спортивную секцию для ребенка. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание Петербург2.

Учебный год уже начался. В связи с этим директор ДЮСШ «Дельфин» Николай Томчук и психолог Наталья Картавых рассказали, как определиться с секцией для ребенка. По словам специалистов, лучше всего отдавать детей в государственные учреждения. В них преподают педагоги, которые обладают необходимым образованием.

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При выборе секции важно учитывать предрасположенности детей. Кроме того, стоит пообщаться с ребенком и узнать, чего бы хотел он сам.

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