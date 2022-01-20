Жителя Петербурга признали самым высоким Дедом Морозом в России

Жителя Санкт-Петербурга признали самым высоким Дедом Морозом в России. Благодаря этому он попал в Книгу рекордов России. Рост мужчины составляет 216 сантиметров. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Мужчина является бывшим баскетболистом из США. Сейчас он проживает в России и преподает английский язык. Роль Деда Мороза ему предложили сыграть во время работы в компании, сотрудником которой он являлся десять лет назад.

«Он очень органично вписался в роль. Стали появляться заказы от друзей и знакомых. И теперь ежегодно Константин поздравляет детей и взрослых с праздником. Расписание заполняется плотно уже к концу ноября. Помимо платных заказов Константин поздравляет детей с диагнозом ДЦП, посещает дома престарелых и дома инвалидов», — говорится на сайте Книги рекордов РФ.