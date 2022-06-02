Жители Тулы установили новый рекорд, протащив 51-тонный автопоезд

Жители Тулы установили новый рекорд, протащив спецтехнику, вес которой составлял 51 тонну. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание «Вести Тула».

Сделали это силачи 1 июня, в День защиты детей. Таким образом они хотели подтолкнуть школьников к занятиям спортом. В составе команды находился многократный призер всероссийских и международных турниров по стронгмену Виталий Жданов. Он заявил, что в России еще никто не тягал спецтехнику. Мужчина пожелал детям в будущем побить установленный рекорд.