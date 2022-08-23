Жители Тюмени заметили щенка, который вторую неделю ждет хозяев на платформе

Жители Тюмени обратили внимание на щенка, который вот уже вторую неделю ждет своих хозяев на платформе. Однако они вряд ли вернутся за собакой. Пса высадили из электрички. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Вторую неделю на железнодорожном переезде у аэропорта Плеханово сидит щенок. Хозяева высадили из электрички и уехали. Люди иногда приходят, подкармливают», — рассказала местная жительница.

По словам женщины, собака преданно остается на платформе и продолжает ждать хозяев. При этом многие жители региона уже изъявили желание взять преданного пса себе.