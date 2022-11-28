28 ноября 2022, 13:52
Жители столицы смогут увидеть розовые закаты до конца недели
Интересные природные явления можно будет наблюдать в Москве из-за сложившейся на неделе солнечной и морозной погоды. Об этом метеоролог Леонид Старков сообщил «Москве 24».
По его словам, москвичи смогут увидеть розовые закаты и световые столбы. Также удастся понаблюдать за так называемым мнимым солнцем.
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Метеоролог отметил, что температура воздуха в Москве на этой неделе на пять градусов ниже нормы.
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В начале декабря температура днем прогнозируется до -7 градусов.
Прогноз погоды
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