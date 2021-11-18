Жители пяти городов увидели падение небесного тела. Видео

Жители сразу пяти городов России — Казани, Перми, Ижевска, Йошкар-Олы и Зеленодольска вечером 17 ноября увидели падение неизвестного небесного тела. Они предположили, что это метеорит и начали публиковать видео с регистраторов машин в соцсетях.

Очевидцы сообщали, что горящий шар, летевший сквозь облака, был замечен примерно в 19:40. Некоторые утверждают, что слышали небольшой взрыв после вспышки.

О максимальной активности метеорного потока Леониды в ночь на 17–18 ноября ранее предупреждал Роскосмос. Ожидалось падение около 15 метеоров в час в зените со скоростью 70 км/с.

Ранее директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович сообщал, что вызвать разрушения на Земле может метеорит не менее километра в диаметре.