Жители Петербурга обнаружили черепаху в Обводном канале

Накануне вечером 21 апреля сообщили, что в Центральном районе Санкт-Петербурга жители города заметили черепаху. Она находилась у Шлиссельбургского моста. Об этом рассказал мужчина в социальных сетях.

Пресмыкающееся нашли на дне Обводного канала. Дальнейшая судьба живого существа остается под вопросом. Один из пользователей социальных сетей озвучил предположение о том, что животное могло надоесть своим владельцам и они таким образом избавились от питомца.

На опубликованных кадрах видно, что живность довольно крупная. Петербуржцы отмечают, что это не первый раз, когда в водоемах находят черепах. СМИ 3 марта писали о подобном случае. Неизвестные в тот день выбросили черепаху на лед Большой Невки под Гренадерский мост, напомнили в «Невских новостях».