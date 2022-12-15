Эксклюзив 15 декабря 2022, 18:52 Жители Перми заметили в центре города розовое свечение после снегопада Небо и воздух в Перми окрасились в розовый цвет после снегопада

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В Перми небо и воздух окрасились в розоватый цвет после снегопада. Видео необычного свечения появилось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как люди идут по городу в розоватой дымке. Местные жители в соцсетях предположили, что необычный эффект появился из-за химических отходов. Однако синоптики опровергли домыслы пермяков.

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Руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов в беседе с «КП-Пермь» рассказал, что дело в сочетании солнечного света и падающего снега.

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«Солнечный свет пробивается сквозь падающий снег и рассеивается, а так как закатный цвет солнца красный, то мы и видим один из его оттенков — розовый», — сказал он.

Синоптик добавил, что это достаточно редкое и короткое по времени явление.

Москву несколько дней подряд засыпало снегом. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что к концу календарной недели в городе высота сугробов местами будет выше 20 сантиметров, сообщил RT.