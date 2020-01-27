Жители Оймякона поделились снимками термометров с 70 градусами ниже нуля

Якутский гидрометцентр зафиксировал на выходных температуру -55 градусов по Цельсию. Однако местные жители показали фотографии своих термометров, на которых она значительно ниже: -70 градусов.

Отмечается, что даже в таких условиях люди продолжают демонстрировать свою выносливость. Например, недавно здесь прошел экстремальный марафон «Полюс холода». В забеге, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 28 спортсменов. Тогда термометры показывали -40 градусов по Цельсию.