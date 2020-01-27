27 января 2020, 23:30
Жители Оймякона поделились снимками термометров с 70 градусами ниже нуля
Жители Оймяконского района Якутии, известного как одно из наиболее холодных мест планеты, показали, насколько опустилась температура за окном на минувших выходных. Об этом сообщил сайт Myrussia.ru.
Якутский гидрометцентр зафиксировал на выходных температуру -55 градусов по Цельсию. Однако местные жители показали фотографии своих термометров, на которых она значительно ниже: -70 градусов.
Отмечается, что даже в таких условиях люди продолжают демонстрировать свою выносливость. Например, недавно здесь прошел экстремальный марафон «Полюс холода». В забеге, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 28 спортсменов. Тогда термометры показывали -40 градусов по Цельсию.