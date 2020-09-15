Жители Одессы сняли на видео «нашествие» неопознанных летающих объектов

Жители Одессы сфотографировали и сняли на видео «нашествие» неопознанных летающих объектов. Пользователи опубликовали материалы в соцсетях.

Местные жители отметили, что подобное явление обычно происходит в сентябре. Они рассказали, что на небе появляются яркие огни, которые медленно перемещаются по небу. Одна из жительниц Одессы выложила видеозапись, на которой запечатлен неизвестный объект, пишет РИА ФАН.

«Я не знаю, что это, но еще немного — и я поверю в НЛО. Вот такую ерунду мы с друзьями и с детьми наблюдали сегодня вечером на море в течение часа», — поделилась гражданка Украины.

В комментарии к ролику женщина призналась, что изначально думала о взрыве самолета. Потом она заметила, что светящийся предмет завис в воздухе.