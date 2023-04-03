Интересное 03 апреля 2023, 15:34 Жители Нижнего Новгорода спасли собаку, которая попала под машину

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Жители Нижегородской области спали собаку, которая попала под машину. Волонтеры котопесокафе заново научили животное ходить. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на социальные сети заведения.

Собака пострадала в конце мая 2022 года. В деревне Березовая Пойма ее сбила машина. Животное потеряло возможность ходить и передвигалось ползком. На помощь ему пришли волонтеры котопесокафе. Вместе с ветеринарами они вылечили собаку и научили ее заново ходить. Также собаки дали новое имя — Тоби.

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«Наша главная победа — Тоби! Уже не просто ходит, а бегает! Натирали ортезы, поэтому сотрудники решили попробовать носочки. Сейчас все хорошо», — поделились сотрудники котопесокафе.