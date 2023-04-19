Интересное 19 апреля 2023, 16:51 Жители Мехико попросили у руководства города вернуть корриду

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Жители города Мехико в Мексике обратились в городской парламент с просьбой вернуть традиционную корриду. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

Прошлым летом в столице Мексики запретили убивать быков на арене ради ярких зрелищ. В то время петицию против убийств животных подписали более 15 тысяч людей, сейчас жители приходят к зданию Конгресса и требуют отмены запрета.

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Отмечается, что для мексиканцев коррида и все, что с ней связано, остается важнейшей национальной традицией.