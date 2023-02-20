Интересное 20 февраля 2023, 16:28 Жители Японии попрощались с пандой Сян-Сян, которая теперь будет жить в Китае

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Панда по имени Сян-Сян провела свой последний день в столице Японии. Токийцы попрощались с бамбуковым мишкой, который отправился в Китай, написал ОТР.

Власти КНР на протяжении многих лет ведут всемирную программу по сохранению этих уникальных животных. Панда является одним из символов современного Китая.

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Несмотря на то, что Сян-Сян родилась в Токио, ее так же как и других панд ждет новая жизнь в Китае.

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