10 июня жители Ямала смогут увидеть солнечное затмение. В России это явление можно будет наблюдать впервые за 50 лет, написало ИА «СеверПресс».

Жители разных регионов России увидят затмение по-разному. Например, в Москве Луна закроет Солнце всего на 16%. Больше повезет жителям Ямала. В Новогом Уренгое в 16.45 перекрытие Солнца Луной будет составлять 0,62 диаметра, а в Салехарде — 0,59 диаметра. Увидеть затмение будет возможно при условии ясной погоды.