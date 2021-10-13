Жители Иркутска сыграли свадьбу в 90 лет

Николай Кравченок и Галина Рыкова из Иркутска решили узаконить отношения, которые длились около 40 лет. Пара сыграла свадьбу практически в 90-летнем возрасте. Об их истории любви рассказал сайт kp.ru.

«Мы познакомились примерно в конце 1981-го, или начале 1982 года. Я тогда работала бухгалтером в поселке Еланцы, недалеко от Байкала. Николая, статного красавца в милицейской форме, которому было слегка за 50 лет перевели работать в наш поселок из Усолья-Сибирского», — сообщила Галина.

После смерти мужа женщине одной пришлось растить троих детей. О новых отношениях она даже не думала. Через несколько месяцев после знакомства влюбленные купили кольца и стали жить как муж и жена.

На штампе в паспорте 89-летняя Устинова никогда не настаивала. По ее словам, ей было достаточно того, что любимый рядом.

Во время предложения руки и сердца 91-летний Николай даже встал на одно колено. Его возлюбленная ответила «Да». Пышную свадьбу пенсионеры-молодожены устраивать не стали, лишь расписались в ЗАГСе, а затем отметили событие в узком кругу. Медовый месяц они также решили провести дома.