Интересное 16 мая 2023, 14:59 Жители и гости Петербурга купили почти 8,5 тонны рыбы на Празднике корюшки

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В Санкт-Петербурге организаторы Праздника корюшки подвели итоги мероприятия. По их данным, жители и гости города за время проведения праздника купили почти 8,5 тонны рыбы, написали «Невские новости».

«Рыбы едва хватило. Работали „на бреющем полете“. Две тонны было пожарено и продано три тонны свежей рыбы. Спрос был больше, чем в прошлом году», — процитировал RT директора Праздника корюшки Александра Гаврилова.

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Мероприятие проходило 13–14 мая в Петропавловской крепости и парке 300-летия Петербурга.