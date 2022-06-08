Жители Хабаровска провели обряд на защиту против вандалов и воров

Жители одного из дворов Хабаровского края провели обряд на защиту палисадника против вандалов и воров. Об этом сообщило РИА ФАН.

Необычный палисадник можно найти во дворе дома № 128 на Краснореченской улице. Местные жители самостоятельно украсили его цветами и игрушками. Чтобы злоумышленники не испортили старания, хабаровчане провели колдовской обряд.

«Внимание! Все поделки и растения — заговоренные! Кто украдет — горе приобретет! Кто украл — тот горе прибрал!» — сказано в объявлении на дереве.