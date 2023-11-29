Интересное 29 ноября 2023, 14:11 Жители Енисейска обнаружили в черте города обессилевшую рысь МВД: обессилевшая рысь вышла к людям в Енисейске

Читать 360tv в

Полиция Красноярского края взяла под охрану обессилевшую рысь, которая вышла к людям в Енисейске. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя Енисейска о том, что напротив его дома на улице Бабушкина обнаружена рысь», — отметили в пресс-службе.

Реклама

Сотрудники МВД обратились в центр охраны дикой природы и взяли животное под временную опеку. Рысь передадут специальным службам, которые позаботятся об истощенном звере и выпустят его обратно в лес.

В ноябре в Подмосковье специалисты обнаружили более 400 новых мест обитания диких животных. Зоологи впервые зафиксировали в Волоколамском городском округе белок летяг и провели наблюдения за рысями, коршунами и другими редкими зверьми.

Ранее в США к людям вышел медведь. Он открыл автомобиль, вытащил из него конфеты и скрылся. Дикое животное также повредило салон машины и разбило приборную панель, сообщил RT.