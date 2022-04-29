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    29 апреля 2022, 00:17

    Жители аварийного дома получат другое жилье по иску прокуратуры в Омске

    Арина Бобкова

    В Омске люди, проживающие в аварийном доме на улице Степной, смогут въехать в пригодные для проживания помещения только благодаря иску прокуратуры, подавшей в суд на городскую администрацию.

    Как сообщает gorod55.ru, сначала расселение данного дома было назначено лишь на конец 2028 года.

    Но в июне прошлого года проверка прокуратуры показала, что дом № 95 на улице Степной находится в аварийном состоянии и должен быть снесен, а жильцы расселены.

    По мнению сотрудников прокуратуры, 2028 год был назван без учета фактического состояния здания, которое стало просто опасным для проживания людей.

    Суд согласился с требованиями прокуратуры, обязав мэрию Омска расселить жильцов в этом году. Горадминистрация пыталась оспорить это решение в Омском областном суде, но безрезультатно.