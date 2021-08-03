Жителей Урала предупредили о надвигающемся торнадо

Торнадо может прийти в Свердловскую, Тюменскую области и Пермский край. Природное явление уже бушует на среднем Поволжье. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с Ura.ru.

«На смену 30-градусной жаре идет холодный воздушный фронт, а смена воздушных масс в 10 градусов — это всегда чревато большими неприятностями, тут надо ухо держать востро. Есть высокая вероятность, что отголоски торнадо, ударившего по среднему Поволжью, выстрелят и на Урале», — предупредил эксперт.

Тишковец заявил также, что в регионах ожидаются грозы, ливни и град до четырех сантиметров. Непогода придет в Пермский край уже 3 августа. На следующий день грозовые облака придут в Свердловскую область, 5 августа — в Тюмень и ее окрестности.