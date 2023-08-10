Интересное 10 августа 2023, 18:25 Жителей ЯНАО обязали чипировать своих кошек и собак

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Жителей ЯНАО обязали с сентября чипировать и регистрировать своих домашних животных. Руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов назвал эту процедуру абсолютно безопасной. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Провести чипирование можно бесплатно. Для этого необходимо будет прийти в одну из государственных ветеринарных клиник.

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По словам врача, данная процедура по ощущениям ничем не отличается от обычного укола, поэтому хозяевам не стоит переживать за самочувствие животного. Размер чипа примерно с рисовое зернышко.

«Это биосовместимое стекло, которое не вызывает отторжения, аллергических реакций. Чип вводится в холку и несет уникальный пятнадцатизначный код. Данные считываются с помощью сканера», — рассказал Попов.