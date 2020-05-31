Жителей Башкирии шокировал крупный град, похожий на коронавирус

31 мая на жителей Башкирии обрушился необычный разрушительный град. Шарики из льда были огромными, а на некоторых были шипы, которые напоминали коронавирус.

От непогоды пострадали Чишминский, Уфимский, Благоварский районы и Уфа. Местные утверждают, что град похож на киви или яйцо.

«Товарищи, смотрите, форма града похожа на коронавирус», «Коронаград», «Киви в разрезе» — так описали град жители региона.

Погодная аномалия нанесла достаточно вреда — разбила стекла, побила теплицы и крыши домов, а также плодовые и огородные культуры.

Ранее в СМИ появилась информация, что похожий град пошел на севере мексиканского штата Нуэво-Леон. Его льдинки также по форме очень напоминали коронавирус.

В Подмосковье из-за ливней затопило несколько районов. За два дня на область обрушилась полторы месячной нормы осадков.