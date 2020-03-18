Жителей Башкирии завалило снегом с жуками

Очевидцы даже успели запечатлеть это редкое явление на видео. Ролик выложили в Сеть. На кадрах видно, что снег усеян маленькими насекомыми.

Что стало причиной «жукопада» — пока не ясно. Но специалисты ничего плохого в этом необычном снеге не увидели и попросили местных жителей не волноваться. По мнению специалистов, это обычное явление природы, свойственное оттепели.

«Это ногохвостки, которых еще называют снежные блохи. Научное название насекомого — коллемболы», — объяснил директор Зоологического музея Башгосуниверситета Михаил Кривошеев. Он добавил, что ногохвостки не опасны для человека и животных.