Житель США выиграл в лотерею 2 млн долларов из-за ошибки продавца

Мужчина остановился на автомобильной заправке и решил приобрести купон моментальной лотереи за 10 долларов. Но ему продали не тот билет, который он попросил изначально.

«Продавец по ошибке дал мне билет за 20 долларов. Он предложил обменять его, но что-то подсказало мне, что нужно сохранить его. Я рад, что так и сделал!», — поделился эмоциями счастливчик.

Он отметил, что обычная ошибка принесла ему богатство. В целях конфиденциальности имя победителя не разглашается. Отмечается, что победитель отказался от ежемесячных выплат, выбрав получить единовременный платеж. В целом мужчина получил на руки 1,3 миллиона долларов, выплатив в качестве налогов крупную сумму.

Ранее сообщалось, что гражданин Ирландии выиграл в лотерею EuroMillions почти 50 миллионов евро. Эта сумма джекпота стала шестой по величине, которую выигрывали в этой стране.

Первым и крупнейшим победителем этой лотереи в Ирландии была жительница города Лимерик. В 2005 году она выиграла более 115 миллионов евро.