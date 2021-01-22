22 января 2021, 17:48
Житель США сорвал один из крупнейших джекпотов Powerball
Гражданин США стал обладателем четвертого по величине джекпота Powerball за всю историю. Мужчина выиграл 730 миллионов долларов, информирует CNN.
По данным журналистов, сумма составит 731 миллион долларов, если обладатель выигрышного билета выберет выплаты выигрыша в течение 29 лет. Если же выплата будет единовременной, сумма уменьшится до 546,8 миллиона долларов.
Выигрышный билет был куплен в штате Мэриленд, сообщило ИА НСН.
Самым крупным лотерейным джекпотом в Штатах является выигрыш размером 1,59 миллиарда долларов. Его разыграли в Powerball зимой 2016 года.