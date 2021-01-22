Житель США сорвал один из крупнейших джекпотов Powerball

По данным журналистов, сумма составит 731 миллион долларов, если обладатель выигрышного билета выберет выплаты выигрыша в течение 29 лет. Если же выплата будет единовременной, сумма уменьшится до 546,8 миллиона долларов.

Выигрышный билет был куплен в штате Мэриленд, сообщило ИА НСН.

Самым крупным лотерейным джекпотом в Штатах является выигрыш размером 1,59 миллиарда долларов. Его разыграли в Powerball зимой 2016 года.