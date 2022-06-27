Житель Сибири решил создать копию деревни викингов

Владимир Томилов из Иркутска создал средневековый деревянный драккар — корабль викингов. Однако этим планы мужчины не ограничиваются. В ближайшее время он планирует создать копию деревни викингов. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Подобные деревни викингов уже есть в России. Это туристические объекты, где воспроизводят старинный быт — строят здания, засеивают поля, разводят скот. Я уже присмотрел землю для такой деревни в Иркутске. Подходящие участки сдают в аренду на Ершовском заливе», — рассказал мужчина.

Владимир рассказал, что создать деревню он планирует самостоятельно. Сейчас он начал поиск инвестора. Корабль также поможет посетителям деревни погрузиться в атмосферу средневековья.