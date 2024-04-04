Интересное 04 апреля 2024, 13:16 Житель Ростовской области пытался вывезти в Казахстан крокодила Таможенники не позволили ростовчанину вывезти в Казахстан крокодила Бакса

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Таможенники не позволили незаконно вывезти в Казахстан крокодила по кличке Бакс на пункте пропуска Орск. Подробности сообщили в пресс-службе ФТС России.

Хищника нашли в деревянном коробе в кузове грузовика. За его рулем был житель Ростовской области.

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«У него отсутствовали разрешительные документы, необходимые для вывоза животного за границу, однако имелся заполненный с нарушениями ветеринарный паспорт», — уточнили в ФТС.

По данным из документов, крокодила Бакса мужчина купил в 2009 году. Рептилию временно направили в спецорганизацию. Началась проверка по статье «Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров».

Ранее американец попытался вывезти из России редкого котенка породы сервал, занесенную в международную Красную книгу. У мужчины были фальшивые документы на животное, где значилось, будто это обычная домашняя кошка породы египетская мау.