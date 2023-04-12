Интересное 12 апреля 2023, 17:37 Житель Петербурга создал космический музей в своей квартире

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Житель Санкт-Петербурга Алексей Николаев создал космический музей в собственной квартире. В беседе с «Петербургским дневником» он рассказал о своей любви к космосу и о том, как ему удалось обустроить жилье в таком стиле.

Увлекаться космосом Николаев начал еще в детстве. Изначально он читал научные журналы, а после пристрастился к чтению фантастики. Сейчас спектр его интересов обширен — он пишет космическую музыку, рисует картины и 3D-модели, изучает звезды с помощью телескопа, смотрит фильмы о космосе.

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Свой кабинет он самостоятельно превратил в подобие космического корабля. Алексей провел туда шестиканальный звук, установил стереопроектор с экраном диагональю три метра, компьютеры, блюрей и медиапроигрыватели, системы световых и лазерных эффектов, несколько видов домашних планетариев, дым-машину, беговую дорожку. Все это создает неповторимый антураж кабинета. Сейчас мужчина обустраивает свою дачу, превращая ее в обсерваторию.