Житель Петербурга продаст город из Lego, который создавал на протяжении 17 лет

Житель Санкт-Петербурга решил продать огромный город из Lego за 1,1 миллиона рублей. Свою коллекцию он собирал на протяжении 17 лет. Об этом сообщили Nation News.

Мужчина подчеркнул, что в коллекцию входят редкие наборы. По его словам, этот город является эксклюзивной вещью.

«Все инструкции на месте. Также есть коробки от больших наборов. Отдаю все вместе, по частям не продаю», — сообщил продавец.

Он также опубликовал фотографии конструктора. В городе присутствуют здания из коллекций по вселенной Гарри Поттера, охотников за привидениями, Lego City. Некоторые наборы мужчина приобрел за границей.