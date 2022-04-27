Житель Петербурга подал в суд на Sony из-за приостановки работы игры FIFA

Житель Санкт-Петербурга подал в суд на компанию Sony из-за невозможности играть в симулятор футбола FIFA. За свои моральные страдания он потребовал от компании более десяти миллионов рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Пострадавший рассказал, что вложил в развитие своего игрового аккаунта более 783 тысяч рублей. Однако 10 апреля компания Sony перестала поддерживать работу PlayStation Store. Из-за этого мужчина потерял возможность приобретать игровую валюту и, соответственно, развиваться в игре.

По его словам, таким подходом компания дискриминирует российских пользователей.