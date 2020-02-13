Житель Петербурга отсудил у Токсовской больницы больше 300 тысяч рублей за ошибку врача

Мужчина пострадал во время аварии. В Токсовской больнице ему поставили неверный диагноз поврежденной руки, после чего его снова госпитализировали в другое медучреждение. Дорогостоящее лечение продолжается до сих пор.

Суд взыскал с больницы средства на лечение и моральную компенсацию в размерее более 300 тысяч рублей.