13 февраля 2020, 15:15
Житель Петербурга отсудил у Токсовской больницы больше 300 тысяч рублей за ошибку врача
Суд присудил компенсацию морального и физического вреда пациенту Токсовской больницы. Там Сергею Ж. поставили неправильный диагноз, который привел к длительному лечению. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.
Мужчина пострадал во время аварии. В Токсовской больнице ему поставили неверный диагноз поврежденной руки, после чего его снова госпитализировали в другое медучреждение. Дорогостоящее лечение продолжается до сих пор.
Суд взыскал с больницы средства на лечение и моральную компенсацию в размерее более 300 тысяч рублей.