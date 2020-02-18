Житель Молдовы открыл ослиную ферму, после того как ослиное молоко вылечило его от рака

«Врач мне рекомендовал попробовать молоко ослиц. У нас не было таких ферм, поэтому я поехал в Румынию», — рассказал мужчина. По его словам, после регулярного употребления молока он очень быстро выздоровел.

Всего на ферме Лозонски 15 ослиц, всех их он зовет по именам. Животные прекрасно уживаются с курами и козами. Всего они дают в день около пяти литров молока.

Местные жители рассказали, что продукт пользуется спросом, хоть и небольшим. Некоторые охотно покупают его, чтобы поддерживать здоровье.