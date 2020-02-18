18 февраля 2020, 16:48
Житель Молдовы открыл ослиную ферму, после того как ослиное молоко вылечило его от рака
Житель Молдовы Ион Лозонски открыл ослиную ферму. Ранее молоко этих животных помогло ему вылечиться от рака. Об этом сообщил телеканал «Мир 24».
«Врач мне рекомендовал попробовать молоко ослиц. У нас не было таких ферм, поэтому я поехал в Румынию», — рассказал мужчина. По его словам, после регулярного употребления молока он очень быстро выздоровел.
Всего на ферме Лозонски 15 ослиц, всех их он зовет по именам. Животные прекрасно уживаются с курами и козами. Всего они дают в день около пяти литров молока.
Местные жители рассказали, что продукт пользуется спросом, хоть и небольшим. Некоторые охотно покупают его, чтобы поддерживать здоровье.