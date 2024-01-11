Интересное 11 января 2024, 15:07 Житель Кузбасса шесть лет жил с проглоченной вставной челюстью Минздрав: в Кузбассе мужчина шесть лет назад проглотил вставную челюсть РИА «Новости»

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Житель Кемеровской области шесть лет назад проглотил вставную челюсть. Все эти годы она оставалась у него в животе, сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в Telegram-канале.

Мужчина обратился в больницу с жалобами на острую боль. На рентгене врачи обнаружили «зубы». Оказалось, что несколько лет назад дедушка проглотил вставную челюсть.

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«Инородный предмет долгое время не доставлял никаких неудобств. Хирурги больницы удалили протез малоинвазивным методом. Пациент уже дома», — написал глава ведомства.

Он уточнил, что вставная челюсть находилась в животе мужчины целых шесть лет.

В Ленинградской области 5 января ребенок проглотил градусник. Сначала мальчик откусил кусок прибора, а затем медицинский инструмент целиком оказался в желудке мальчика. Родители забили тревогу и отвезли ребенка в больницу, где врачи и обнаружили инородный предмет. О каком именно градуснике шла речь, ртутном или электронном, неизвестно.