Житель Кудрова заметил лису в жилом секторе. Видео

Один из жителей города Кудрово в Ленинградской области заметил во дворе одного из домов лису. Об этом сообщила группа во «ВКонтакте» «Питер | Читай Пиши Люби».

На кадрах видно, как лиса перебегает дорогу и скрывается за припаркованными автомобилями. Судя по всему, она не больна бешенством, так как заметно опасается встречи с людьми, пишут «Невские новости».

Один из пользователей паблика предположил, что хищница способна утащить какого-нибудь домашнего питомца. Второй ответил, что лиса зря покинула свою среду обитания и пришла к людям, поскольку там «живут дикари».

Частое появление лисиц в черте города повышает шанс наткнуться на бешеного зверя, которому все равно, кого атаковать, сообщили «Невские новости».

В конце 2021 года хозяйка сети ресторанов Галина Дувинг рассказала, что лисы бегали около ее дома в Москве.