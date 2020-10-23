Житель Канады стал долларовым миллионером благодаря двойному джекпоту

По правилам лотереи, главный приз в пять миллионов канадских долларов или 291,2 миллиона рублей должен был достаться двум победителям. Вопреки всем планам оба счастливых билета достались Берку, пишет сайт «Экономика сегодня».

«На свадьбе мой тесть сказал, что всегда мечтал о зяте-миллионере, а получил того, кто тратит деньги, будто миллионер», — отметил мужчина.

Он заявил, что тесть обрадуется новости о двойном джекпоте, ведь его мечта наконец сбылась. Когда Альберт получил деньги, он уволился с работы. По его словам, выигранной суммы хватит на покупку машины, содержание хозяйства и благополучного ухода на пенсию.