13 июля 2022, 21:46
Житель Челябинской области обнаружил «скифские котлы»
Житель Челябинской области случайно наткнулся на два скифских котла. Возраст находок составляет около 2,5 тысячи лет. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу государственного исторического музея Южного Урала.
Мужчина рассказал, что наткнулся на котлы в Каслинском районе рядом с озером неподалеку от поселка Черкаскуль. Туда он отправился набрать песка для кур.
«В нашем регионе обитали кочевые ираноязычные племена — сарматы, но и их предметы ранее в этих местах не обнаруживались. Тем не менее оба котла принадлежат сарматской культуре», — рассказала хранитель фондов археологии Зоя Валиахметова.