Житель Британии сменил номер телефона и нашел любовь

Житель Англии сменил номер телефона и случайно познакомился со своей будущей женой. Об этом сообщило Daily Mirror.

Ситуация произошла в 2018 году. Мэтью Ньюман (Matthew Newman) вместе с двоюродным братом зашел в магазин сотовых и сменил номер телефона. Спустя время выяснилось, что раньше этот номер принадлежал 32-летней Джейд Скотт (Jade Scott).

Подруга девушки рассказала ей, что в ее профиле в WhatsApp изменилась фотография. Вместо нее там появилось изображение мужчины. Девушка поняла, что номер достался новому владельцу и написала ему. Спустя время между новыми знакомыми завязалась дружба, а в дальнейшем и любовь. Ньюман и Скотт сыграли свадьбу 26 августа 2021 года, передала Lenta.ru.