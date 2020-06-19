    19 июня 2020, 15:41

    Жираф редкого подвида родился в зоопарке Германии

    Алена Макаренко

    Жираф редкого подвида — Ротшильда родился в зоопарке в Германии. Об этом рассказал куратор жирафов в Берлинском зоопарке Флориан Сикс, сообщило РИА ФАН.
    Жираф редкого подвида родился в зоопарке Германии

    Детеныша назвали Генри. Имя помогли выбрать пользователи социальных сетей, которые предлагали свои варианты. Зоопарк получил сотни предложений.

    «Генри родился в загоне с жирафами, он был два метра в длину, что довольно много для жирафа. Свой первый день провел вместе с матерью в их маленькой коробочке, чтобы они могли установить связь», — рассказал Сикс.

    После этого Генри познакомился с полугодовалой сестрой Беллой. Брат и сестра «прекрасно поладили», добавил куратор жирафов.

    Сейчас жирафенку уже две недели. Первые шаги Генри сделал в специальном вольере в сопровождении шестилетней мамы Амальки. Рост малыша — больше двух метров, вес — свыше 60 килограммов. Животное чувствует себя хорошо, оно активно и выходит к посетителям.

    Жирафы Ротшильда — самый редкий подвид, он занесен в Международную Красную книгу. В дикой природе их представителей осталось меньше двух тысяч. В основном эти особи обитают в заповедниках Кении и Уганды.