Жираф редкого подвида родился в зоопарке Германии

Детеныша назвали Генри. Имя помогли выбрать пользователи социальных сетей, которые предлагали свои варианты. Зоопарк получил сотни предложений.

«Генри родился в загоне с жирафами, он был два метра в длину, что довольно много для жирафа. Свой первый день провел вместе с матерью в их маленькой коробочке, чтобы они могли установить связь», — рассказал Сикс.

После этого Генри познакомился с полугодовалой сестрой Беллой. Брат и сестра «прекрасно поладили», добавил куратор жирафов.

Сейчас жирафенку уже две недели. Первые шаги Генри сделал в специальном вольере в сопровождении шестилетней мамы Амальки. Рост малыша — больше двух метров, вес — свыше 60 килограммов. Животное чувствует себя хорошо, оно активно и выходит к посетителям.

Жирафы Ротшильда — самый редкий подвид, он занесен в Международную Красную книгу. В дикой природе их представителей осталось меньше двух тысяч. В основном эти особи обитают в заповедниках Кении и Уганды.