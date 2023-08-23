Интересное 23 августа 2023, 00:24 Жираф без пятен родился в США Ветеринар Шеляков: жираф без пятен родился в США из-за генетического отклонения

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В США родился жираф без пятен. Ветеринарный врач Михаил Шеляков заявил, что причина странного окраса заключается в генетическом отклонении. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснил, что у такого животного могут возникнуть нарушения работоспособности или формирования внутренних органов. Состояние его здоровья необходимо обязательно проверять специалистам.

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«Это генетическая аномалия, так же, как у нас есть уникальные люди с болезнью витилиго, когда половина человека может быть с пигментом, вторая без него, то есть как будто из двух людей состоит», — пояснил Шеляков.