Интересное 16 ноября 2022, 22:13 Жилые дома у Троицкого тракта пойдут под снос в Челябинске

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Жилые дома снесут у Троицкого тракта в Челябинске. Кроме того, там уменьшат ширину дороги для того, чтобы сохранить микрорайон. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт мэрии города.

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Перепланировка затронет Троицкий тракт, а также улицы Рылеева, Троицкой, Гоголя в Советском районе. Новый проект разработало управление по градостроительному проектированию . Его планируют обсудить 24 ноября в Доме архитектора. Всего планируют снести три жилых здания и одно нежилое.