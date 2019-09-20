Женщины устроили драку на свадьбе из-за еды. Видео

На кадрах видно, как все гости подходят к шведскому столу. Женщина в зеленом платье накладывает в свою тарелку ренданг — национальное блюдо с остро-пряным соусом на основе кокосового молока. Стоящей рядом даме показалось, что гостья положила себе в тарелку слишком большую порцию.

Между женщинами сначала завязалась устная перепалка на повышенных тонах, дама в красном наряде даже предприняла попытку отнять у оппонентки тарелку с едой. Уже через несколько секунд женщины принялись бить друг друга и выталкивать из очереди.

Остальные гости праздничного торжества попытались разнять агрессивных женщин. Чем кончился женский конфликт из-за национального блюда, неизвестно. Когда видеозапись обрывается, драка дам не останавливается.