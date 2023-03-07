Интересное 07 марта 2023, 23:00 Женщины рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта

Читать 360tv в

Международный женский день, который традиционно отмечают 8 марта, стал одной из главных традиций для жителей России. В связи с приближающимся праздником женщины поделились историями о самых необычных подарках, которые они получали в этот день, написало РИАМО.

Кристина Назимова выбрала дело своей жизни благодаря этому празднику. Однажды девушка получила в подарок от ухажера очень неудачный букет. На тот момент она работала экономистом, однако увлекалась уходом за цветами. Девушка исправила неудачный подарок и поняла, что хотела бы заниматься флористикой.

Реклама

«В итоге я окончила курсы по флористике, потом работала у знакомой в магазине. Сейчас открыла свой небольшой магазин и по-настоящему счастлива. Так неудачный подарок стал переломным в моей жизни. С тем мужчиной мы уже не общаемся, но я ему искренне благодарна за такой толчок», — рассказала она.

Реклама

А пенсионерка Алла Ниязова благодаря подарку на 8 Марта выбрала спутника своей жизни. Гуля, на тот момент, со своим ухажером, она увидела игрушку-утенка, которая очень сильно запала ей в душу. Молодой человек, чтобы впечатлить Аллу, потратил свои последние деньги на этот подарок.

«Тогда я поняла, что не ошиблась, и буквально через пару месяцев мы сыграли свадьбу. Утенок у нас дома до сих пор живет. Дети немного его потрепали, но это символ нашей семьи, которой скоро 40 лет», — рассказала она.