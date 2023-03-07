Интересное 07 марта 2023, 16:56 Женщины рассказали, что их больше всего раздражает в день 8 Марта

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Россиянки признались, что больше всего в день 8 Марта раздражаются тому, что их мужчины не продумывают поздравление заранее, не упаковывают букеты и подарок с раннего утра. Об этом написал «ФедералПресс».

Другим не нравятся внезапные приглашения в ресторан или на какое-либо мероприятие. Кроме того, в самых модных заведениях в праздничный день может не оказаться свободных столиков, поскольку их бронируют заранее.

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Некоторые расстраиваются из-за того, что получили не тот подарок, на который рассчитывали. Психологи советуют мужчинам заранее поинтересоваться у любимой, чтобы она хотела получить в Международный женский день.

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Некоторых женщин обижают не стильно оформленные букеты или букеты, купленные в автолавке. Прекрасная половина человечества считает, что такие букеты покупают для нелюбимых женщин.