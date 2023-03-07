Интересное 07 марта 2023, 11:34 Женщины назвали самые желанные подарки на 8 Марта

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Аналитики «АльфаСтрахования» в результате исследования выяснили, какие подарки хотели бы получить женщины на 8 Марта. Об этом написал RT.

Около 46% опрошенных сообщили, что хотели бы получить в качестве подарка украшение, еще 31% женщин мечтают о кольце, 25% желают приобрести сертификаты на покупку косметики.

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Примерно 12% женщин хотят получить на 8 Марта брендовые сумку, обувь или одежду. Около 9% не отказались бы от похода в салон массажа или спа-салон, 2% мечтают о путешествии. Менее 1% ждут в качестве подарка автомобиль.

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В опросе поучаствовали почти 1,3 тысячи женщин из разных регионов России.