Интересное 06 января 2024, 03:56 Женщины назвали идеальную длину пениса Ученый Адамс: женщине для удовлетворения нужен пенис размером 16 см Freepik

Читать 360tv в

Ученый из Британии Чарли Адамс провел исследование и выяснил какой размер полового члена лучше всего удовлетворяет женщину в постели. Результаты опубликовали в журнале PNAS.

В исследовании участвовали 75 женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Они заявили, что для достижения оргазма нужно, чтобы у мужчины был пенис размером примерно 16 сантиметров. При этом они отметили, что размер полового члена имеет важное значение для интимной близости.

Реклама

По словам Адамса, универсальной длины или объема, который бы подходил всем женщинам без исключения, не существует. Своим исследованием он скорее подчеркнул важность совместимости размеров между партнерами. Судя же относится и понимание индивидуальных предпочтений каждого человека во время интимной близости.

Ранее ученые из Университета Нью-Мексико пришли к выводу, что частота оргазмов у женщин напрямую коррелирует с размером пениса партнера. Вероятность успешного завершения акта будет выше, если половой член длиннее среднего.